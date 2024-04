lundi 22 avril 2024 • 150 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le président de la République Bassirou Diomaye Faye recoit demain mardi le patronat sénégalais. Mais certaines organisations patronales disent ne pas être conviées à cette rencontre et interpelle le président.

Après son installation le 2 Avril 2024 le président Bassirou Diomaye Faye démarre ses rencontres avec les différentes organisations sociales et économiques du pays. Les premiers à être conviés à la table du président de la République, le patronat sénégalais. Cela pour donner suite à son ambition de rendre plus fort le secteur privé sénégalais.

Mais la rencontre de demain est partie pour créer son lot de frustrations du côté du patronnat sénégalais. Elles sont nombreuses des organisations patronales à ne pas recevoir leur carton d'invitation. C'est le cas du Réseau national des entrepreneurs du Sénégal (Rnes). Le président Mamadou Thiam dit ne pas être au courant de cette rencontre.

"Notre réseau n'a pas été invité à cette rencontre. Nous pensons que les nouvelles autorités vont rectifier le tir. Car nous sommes une jeune organisation patronale qui comptre plus de 300 membres et qui oeuvre pour un secteur privé fort avec des propositions et des idées novatrices pour la création d'emplois au Sénégal. Nous espérons seulement que c'est plus un oubli qu'une volonté de convier une partie du patronat et laisser en rade les autres" a-t-il dit.