mercredi 6 juillet 2022 • 367 lectures • 0 commentaires

Hier le ministre de l’Education a fait taper sur la table concernant l’acte de vandalisme des élèves en classe de 4ème au Lycée Ousmane Sembene de Yoff. Aujourd’hui, la décision est tombée suite au conseil de discipline de l'école. En effet, le conseil a décidé d’exclure définitivement les auteurs du saccage de la classe.

L’inspecteur d’Académie de Dakar est déterminé à faire cesser ces comportements dans les établissements scolaires. Pour lui, des actes comme le saccage d’une classe ne peuvent pas et ne doivent pas rester impunis, informe la Rfm. Il a ainsi reçu le rapport du conseil de discipline du Lycée qui a proposé l’exclusion définitive des élèves mis en cause dans cette affaire.

Toujours dans cette affaire, l'élève de 18 ans identifié comme le cerveau du groupe a été placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour destruction de biens publics, association de malfaiteurs entre autres. Neufs autres de ses camarades devraient être déférés au parquet au terme de leur garde à vue. Le reste au nombre de six ont disparu dans la nature depuis l'éclatement de cette affaire. Ils sont activement recherchés par la gendarmerie de Yoff en charge de l'enquête.