Salimata Dramé Koita - "Immov'afrika, pour plus de transparence dans la gestion immobilière"

samedi 7 août 2021 • 179 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Mme Salimata Dramé Koita est l'invitée d'IGFM. Elle est franco-sénégalaise, comptable de formation. Depuis quelques années, elle est à la tête de ses propres entreprises : Comptsulting Immo et immov’afrika. La première est basée à Paris. Immov’afrika au Sénégal. A Paris, elle intervient auprès de cabinets immobiliers en support de leurs équipes en place sur la partie comptable. Elle met à leur disposition une expertise de plus de 18 ans dans la gestion locative et de copropriété.

Cet article a été ouvert 179 fois.

Publié par Harouna Fall editor