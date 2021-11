Seeto Seet : Aby Ndour Feat Nder et Ndiole

lundi 29 novembre 2021

iGFM – (Dakar) Aby Ndour, chanteuse et animatrice, après Mbeugueul, Dara Matul et Goor, sortis en 2019, revient avec un single, « Seeto Seet ». Le mariage, la polygamie, les déboires (divorces précoces etc.) et le bonheur rythment cette chanson. Et la sœur cadette du Roi du Mbalakh est en feat avec Alioune Mbaye Nder, un briscard de la musique sénégalaise, et Ndiole, le diamant noir. Epoux et épouses à vos marques !



