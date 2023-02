vendredi 17 février 2023 • 144 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Plusieurs séismes ont touché la Syrie et la Turquie et le bilan actuel a fait plus de 42 000 morts au total. Devant cette catastrophe, la FIFA a annoncé, ce vendredi, débloquer 1 million de dollars pour venir en aide aux familles des victimes.

"Suite au tremblement de terre en Turquie et en Syrie, la Fondation FIFA va verser 1 million de dollars au titre de l’aide humanitaire d’urgence. Cette catastrophe a déjà fait 42 000 morts et laissé de très nombreuses personnes sans abri, alors que la région connaît actuellement des températures très froides. Après consultation de la Fédération Turque de Football (TFF), de la Fédération Syrienne de Football (SFA) et de plusieurs organisations non gouvernementales locales et internationales, la décision a été prise d’utiliser ces fonds pour acheter et distribuer du matériel humanitaire de base, mais aussi fournir une protection et un hébergement d’urgence aux populations concernées. La FIFA va continuer à collaborer avec la TFF et la SFA afin d’étudier attentivement la situation, avant de prendre d’autres mesures", peut-on notamment lire dans le communiqué de la FIFA.