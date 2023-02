Sénégal-Egypte : plus d'un an après, Lilian Gatounes revit la série de tirs au but de la finale

mercredi 15 février 2023 • 1428 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) IGFM s'est entretenu avec le journaliste de Canal+, Lilian Gatounes, peu avant l'atelier de formation de commentateur sportif, organisé par la chaîne cryptée, en collaboration avec l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS). Plus d'un an après le sacre des Lions à Yaoundé, il revit la séance de tirs au but de la finale de la CAN 2021 qui opposait le Sénégal à l'Egypte.



"Je me dis toujours que l'abonné est assis à côté. Et il faut qu'il en ait autant que comme s'il était au stade. Il faut que je l'embarque. La séance de tirs au but de la finale, on a à l'impression que les Américains ont écrit le scénario. Avec Sadio Mané qui rate le pénalty en début de match, l'Égypte qui sort tout le monde en jouant avec un style défensif, Habib Bèye qui l'envoi des messages, El Hadj Diouf qui me fait des signes. Je me devais d'être à la hauteur. Sur les deux premiers tirs, je sens que mon consultant (Patrick Mboma) n'est pas dedans. Peut-être que c'est la fatigue après 120 minutes. Donc, je pars en solo car c'est un moment historique. Ça tombe sur le pénalty arrêté par Édouard Mendy. Je me suis levé en disant : "Allez Édu…". Le commentateur numéro un est un peu le chef d'orchestre de la musique du match. Et je suis parti jusqu'à la fin. C'est un choix pour ne pas que le rythme baisse. Après, je déconseille de prendre parti. Mais Canal+ n'a pas d'abonnés en Égypte. Si l'adversaire était la Côte d'Ivoire, ce ne serait pas pareil. Je prend parti parce que je connais ma cible."

Publié par Mamadou Salif editor