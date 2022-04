Serigne A. K. Touré Kénal Serigne Touba : «Si je ne peux pas soigner quelqu’un, je me refuse de prendre son argent»

Originaire de Touba, Serigne Abdou Karim Touré est le petit-fils de son homonyme qui était un des compagnons et Cheikh de Serigne Touba. Il dit hériter ses connaissances de ses aïeux et excelle dans l’art de la voyance. «Si je ne peux pas soigner quelqu’un, je me refuse de prendre son argent», dit-il.

