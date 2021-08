jeudi 19 août 2021 • 232 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Serigne Babacar Sy Mansour, le Khalife général des tidianes, n’est pas du tout satisfait du travail de l’Assemblée national et de l'attitude des députés. Il l’a dit ce mercredi, dans sa déclaration.

«Dans un pays normal, les politiques passent d’abord à l’Assemblée nationale où les députés en débattent et en discutent sérieusement. Ce, avant l’application. Mais, pour dire la vérité, cela n'existe pas dans notre Assemblée nationale.



À l’assemblée, il n’y a que des disputes, des députés qui se battent, qui s’insultent, se disent des insanités. Quand celui de votre camp dit un mensonge, vous le défendez. Et quand celui qui est contre vous dit la vérité vous contestez. C’est ce qui existe ici. Ce ne sont pas des inventions, ce sont eux qui l’ont fait devant tout le monde.



L’Assemblée devait servir aux députés de transmettre les doléances des localités qu’ils représentent. Les problèmes de route, d’électricité, les déléances des agriculteurs. Ce, afin que le ministre de tutelle puisse entendre ces doléances et voir comment trouver des solutions.



Un représentant doit faire ce que son mandant aurait fait s’il était à sa place. On ne peut pas vous charger d’une mission, et en retour, vous vous occupez de vos propres intérêts.»