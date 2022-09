"Si on avait de bons résultats à Alexandrie..." (Les regrets de Me Ndiaye)

samedi 3 septembre 2022

iGFM (Dakar) Le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball, Me Babacar Ndiaye regrette toujours la contreperformance de l'équipe nationale masculine, lors de la fenêtre 3 disputée à Alexandrie (Egypte) et marquée par deux défaites et une victoire en autant de sorties. Le patron du basket sénégalais s'exprime sur IGFM.

Publié par Mamadou Salif editor