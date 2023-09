samedi 3 juin 2023 • 5413 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Depuis plus de deux ans, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, est confiné au lit et suit un traitement médical à l'étranger. Aujourd'hui il se dit prêt à écourter son séjour pour rentrer au pays. Pour le religieux, il est impensable de s'occuper de sa santé alors que le Sénégal s'embrase.

"Le khalife général des Tidianes se trouve actuellement à l'étranger pour des soucis de santé mais je vous assure qu'il ne sent plus la douleur qui l'a conduit hors du pays. Je vous informe qu'il a déjà rangé ses bagages et qu'il s'apprête à rentrer au Sénégal. Sa conscience ne lui permet pas de s'occuper de sa personne alors que son pays s'embrase. Même s'il meurt dans l'avion, il assure qu'il est prêt à prendre ce risque", a rapporté Serigne Habib Sy.