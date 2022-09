samedi 24 septembre 2022 • 2440 lectures • 209 commentaires

iGFM-(Dakar) Le président du parti , Synergie pour unDéveloppement Durable (S2D YONOU NAATANGUE), Souleymane Ndiaye estime que le Chef de l’Etat, Macky Sall a porté la voix du continent africain lors de la 77ème session de l'Assemblée générale de l'ONU en appelant à une réforme des cercles décisionnels internationaux, dont le Conseil de sécurité, pour une meilleure représentation d’un milliard quatre cent millions d’Africains.

«Nous sommes fiers deson Excellence le Président de la République Monsieur Macky SALL qui a pu porterla voix du continent africain lors de la 77ème session de l'Assemblée généralede l'ONU. Nous sommes très heureux qu’il ait soulevé des sujets de hauteimportance pour le développement de l'Afrique et pour la participation ducontinent aux grandes décisions qui ont des impacts certains sur la marche dumonde. Nous le félicitons vivement pour son plaidoyer remarquable pourl'octroi d'un siège à l'Union Africaine au sein du G20. Cela permettra aucontinent africain d'avoir son mot à dire et de jouer pleinement son rôle parrapport à des sujets et des décisions qui concernent le monde ou le concerne particulièrement», se réjouit Souleymane Ndiaye.



Le Directeur desinfrastructures aéroportuaires du Sénégal a également estimé que, dans sondiscours, le Chef de l’Etat, Macky Sall a plaidé devant les dirigeants dumonde, pour une action collective urgente pour apaiser les tensions, soigner notreplanète, réduire les inégalités persistantes Nord-Sud et redonner sens aumultilatéralisme.



Le patron de S2D souligne parailleurs, que le President Macky Sall qui n’a pas manquè de rèiterè le droit dupeuple palestinien à un Etat viable, coexistant pacifiquement avec l’Etatd’Israël, a, une nouvelle fois, affirmè la position historique denotre pays parrapport à ce sujet.