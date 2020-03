Soutiens de l’opposition, de Y’en a marre, Noo lank..: Macky n’a pas été insensible

iGFM (Dakar) – Le chef de l’Etat a présidé, ce mercredi, la réunion hebdomadaire du conseil des ministres durant laquelle il a fait une communication sur la lutte contre le coronavirus. Il a tenu à remercier les membres de l’opposition comme de la société civile qui ont mis de côté toutes divergences pour rallier le combat.

«Je voudrais remercier tout particulièrement les leaders politiques, ceux de l’opposition, comme ceux de la majorité, sans exception pour leur engagement et l’élan unitaire en cette lutte sans merci que nous menons contre le covid-19.

Aux mouvements de la société civile ainsi qu’à toutes les couches sociales, les forces vives de notre pays, qui ont compris que c’est dans l’unité et la cohésion nationale que nous arriverons à bout de cette grave pandémie.

Au personnel de santé dont je salue le dévouement et le professionnalisme et à nos forces de défense et de sécurité, je tiens à leur dire toute ma confiance ainsi que celle du peuple sénégalais en ces temps difficiles qui requièrent que tous les sacrifices soient consentis dans la lutte sans concession que nous menons ensemble contre le covid-19.

Partageons les consigne et la solidarité. Pas de virus. Partageons des attitudes individuelles et collectives responsables. Pas de virus.»