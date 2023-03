vendredi 17 mars 2023 • 1000 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Chef du protocole de Ousmane Sonko, Djiby Gueye Ndiaye est venu délivrer un message du leader de Pastef. Ce dernier a tenu à s’adresser aux militants qui étaient devant la clinique Suma, où il est interné.

«Ousmane Sonko m’a demandé de venir vous parler. Déjà un bulletin de santé ne peut être divulgué en public. Mais il est avec les médecins et ces derniers sont en train de faire leur travail comme il se doit.



Pour vous militants, il m’a chargé de vous dire qu’ici n’est pas un lieu de regroupement. Car il n’est pas seul dans cette clinique. Il y a toutes sortes de patients dont certains sont opérés.



Il m’a chargé de vous dire aussi qu’il a bien vu votre mobilisation durant ces deux jours, il vous demande de vous rassurer, de rentrer et de rester à l’écoute. Et tout ce qui sera fait vous serez informés.»