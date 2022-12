mardi 27 décembre 2022 • 5257 lectures • 6 commentaires

Sommes-nous au terme de l’instruction dans le dossier «Sweet Beauty» ? En tout cas, selon Les Échos, le Doyen des Juges a presque fini de poser les actes d'instruction.

Après les documents d'expertise, le magistrat instructeur a entendu presque tous ceux dont le témoignage pourrait participer à la manifestation de la vérité.



À la suite du médecin Al Fousseynou Gaye qui avait examiné Adji Sarr, la première fois, le magistrat instructeur a entendu d'autres personnes du corps médical, notamment la sage-femme. Le mari de Ndèye Khady Ndiaye, la propriétaire du Salon Sweet Beauté, Mme Tall, Sidy Ahmed Mbaye, sont tous passés dans le bureau du Doyen des Juges.



Le journal rappelle que lors de son audition par le Doyen des juges d'instruction, Ousmane Sonko avait dit au magistrat que s'il bouclait son dossier sans auditionner Mamour Diallo, le capitaine Touré, et toutes les personnes qu'il a citées, dont il estime qu'ils font partie du complot, son instruction serait incomplète.



Certes, Oumar Maham Diallo n'a pas convoqué Me Dior Diagne, ni Me Pape So, mais il a auditionné le capitaine Touré, contre la volonté du Parquet, Baye Mbaye Niass dit Mc Niass ainsi que Mamour Diallo. Toutes ces personnes entendues ont fait des dépositions parfois contradictoires, dit «Les Échos».



Le juge d'instruction est-il maintenant assez édifié pour prendre une décision ? Me Dior Diagne et Me Pape So seront-ils entendus ? Lui seul en détient la réponse.



À présent, informe le journal, si le procureur ne fait pas un réquisitoire supplétif pour demander un complément d'information, le magistrat instructeur n'a plus autre chose à faire que de boucler le dossier et rendre son ordonnance définitive.



Maintenant, va-t-il rendre une ordonnance de non-lieu et classer cette affaire ? Ou bien va-t-il rendre une ordonnance de renvoi en jugement ? La balle est dans son camp.