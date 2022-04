Thierno Abdou Sow Borom Djolof : “certaines connaissances sont plus rapides que les bombes»

dimanche 10 avril 2022 • 148 lectures • 0 commentaires

Il est maitre coranique basé à Dahra Djolof, mais il est aussi un grand érudit, très connu dans cette contrée. En plus d’avoir hérité d’une partie de ses connaissances, il a quitté sa famille pour aller approfondir ses connaissances pour mieux servir. Il est à la fois bon en voyance, en «khatim» et en médecine traditionnelle. Selon lui, pour pouvoir satisfaire les prières des gens, il faut au préalable être bon en voyage. Car, dit-il, on ne peut pas soigner quelqu’un sans au préalable le diagnostiquer.

