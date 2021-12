vendredi 10 décembre 2021 • 304 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

Après avoir été élu membre du Conseil d’Administration de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) en septembre dernier, le Pr Ahmadou Aly Mbaye, Recteur de l’UCAD, vient d’intégrer le nouveau bureau de l’AUF (composé de 8 membres) en tant que vice-président du Conseil d’administration. A ce titre, il travaillera en étroite collaboration avec le Président Sorin Mihai Cîmpeanu (Ministre de l’Education de la Roumanie), qui a aussi été réélu comme président pour la période 2021-2025.

Le CA de l’AUF est composé de 18 représentants universitaires élus par les membres titulaires et leurs suppléants. L’AUF regroupe 1007 établissements d’enseignement supérieur et de recherche répartis dans 119 pays. Il s’agit d’universités, de grandes écoles, de réseaux universitaires et de centres de recherche scientifique.

L’AUF met en place des projets qui contribuent au renforcement de la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance dans les universités et grandes écoles entre autres. Elle intervient également dans l’amélioration de l’employabilité et de l’insertion professionnelle des diplômés tout en accompagnant les universités pour leur implication dans le développement économique, social et culturel des sociétés.