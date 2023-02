jeudi 2 février 2023 • 677 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Ce jeudi est prévue l’ouverture du procès devant opposer Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. La zone de résidence du leader de Pastef est inondée par les forces de l’ordre et leurs blindés.

De Niary Tally aux deux voies de la liberté six, la gendarmerie et la police se sont déployées sur les grand axes. Plusieurs fourgonnettes bleues et des blindés noirs de la police sont positionnés sur les carrefours et autres lieux stratégiques.



Des pandores et des limiers en tenue, boucliers bien en exergue, filtrent la circulation. Ils se sont positionnés sur les axes principaux menant surtout à la cité Keur Gorgui, quartier de résidence de Ousmane Sonko.



Mais, jusque 21 heures dans la nuit, la police et la gendarmerie n’avaient pas barricadé la devanture du leader de Pastef. Les citoyens vaquaient tranquillement à leurs occupations. Ce qui pourrait ne pas être le cas dans la matinée de ce jeudi, jours de procès.

