Entre Wave et Orange, la hache de guerre semble enterrée. Du moins, pour ce qui concerne la vente de crédit Orange sur l’application du petit Pingoin. Une affaire qui avait suscité la tension entre les deux opérateurs de transfert d’argent en juin 2021.

«Vous pouvez désormais recharger du crédit mobile Orange via Wave, bientôt K-Pay et d'autres à venir. Wave Digital Finances a en effet signé le contrat proposé par Sonatel SA et permettant à nos clients de disposer de la recharge de crédit Orange via son application mobile», a publié l’opérateur leader.



Orange d’ajouter : «Nous restons engagés à toujours vous donner le choix en élargissant vos possibilités de recharges avec toutes les plateformes de paiement qui adhèrent à nos conditions commerciales et à nos standards de conformité et de sécurité.»



En effet, en 2021, Orange avait décidé, d’arrêter la possibilité d’acheter du crédit Orange via Wave. Ce qui a suscité le courroux de la Fintech au logo bleu, qui avait saisi l'Autorité de régulation des télécommunications et des Postes (Artp)



"Nous avons saisi le régulateur aux fins d'un arbitrage sur cette affaire et lui faisons totalement confiance pour qu'une décision équitable puisse être prise. Wave reste déterminée à fournir des services financiers inclusifs et très abordables pour tous et nous espérons très bientôt pouvoir vous proposer à nouveau l'achat de crédit Orange", avait-t-elle indiqué.



"Sonatel a été saisie par Wave pour distribuer du crédit Orange. Pour donner le choix à nos clients, nous leur avons proposé, depuis le mois dernier, une offre avec des conditions techniques et tarifaires conformes à celles offertes à nos autres prestataires", avait répondu Orange. Il avait Wave souhaitait une rémunération supérieure.»



Qu’est-ce qui a changé entre temps. Le régulateur a-t-il tranché ou a-t-il juste joué la médiation pour trouver un compromis.



