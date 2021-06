Vidéo : Grosse bagarre entre supporters de Boy Niang et de Tapha Tine

iGFM-(Dakar) La violence s’est encore invitée dans la lutte. Des échauffourées entre supporters ont failli plomber le premier face à face entre Boy Niang et Tapha Tine ce vendredi. Des blessés et des dégâts matériels inestimables ont été enregistrés. Pour des raisons de sécurité Tapha Tine, dont la voiture caillassée a choisi de rebroussé chemin et ne pas assister à ce face to face. Boy Noiang était seul sur le plateau pour répondre aux questions des journalistes.





Publié par Birame Ndour editor