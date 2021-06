samedi 5 juin 2021 • 341 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) C'est connu. La bataille entre Orange et Wave est extrêmement dure ces derniers temps. Wave annonce avoir saisi l'autorité de régulation des télécommunications et des Postes.

Les clients on dû en faire la remarque. Il leur est impossible d'acheter du crédit orange sur la plateforme de l'entreprise Wave. Cette dernière a décidé de saisir l'Artp.

"Nous avons saisi le régulateur aux fins d'un arbitrage sur cette affaire et lui faisons totalement confiance pour qu'une décision équitable puisse être prise. Wave reste déterminée à fournir des services financiers inclusifs et très abordables pour tous et nous espérons très bientôt pouvoir vous proposer à nouveau l'achat de crédit Orange", a-t-elle indiqué.

L'entreprise de transfert d'argent qui s'excuse auprès de ses client, explique qu'après plusieurs échanges avec l'opérateur téléphonique Orange, un accord n'a toujours pas pu être conclu. "Wave bénéficie du droit à la vente de crédit téléphonique dans les mêmes conditions qu'une filiale de monnaie électronique d'une entreprise de télécommunication", indique-t-il.