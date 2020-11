dimanche 29 novembre 2020 • 155 lectures • 0 commentaires

IGFM - Youssou Ndour a bouclé en beauté ce samedi 28 novembre 2020 ses soirées «Fiitey». Il a revisité, avec son talentueux orchestre «Le Super étoile», son riche répertoire, alliant des musiques rétros et des chansons nouvelles. Au grand bonheur des mélomanes disséminés à travers le monde qui ont multiplié les messages de remerciement dans ses plateformes numériques (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter…).

You ne s’est pas limité à des envolées lyriques comme il sait si bien le faire, il les a agrémentées avec des messages très forts, surtout à l’endroit des jeunes. Il leur a adressé des messages, à renfort de décibels, pour qu'ils évitent de vendanger leurs vies dans des bateaux de fortune devant les conduire en Europe.

You leur a vanté les mérites du travail, leur rappelant qu’il n’y a pas de sot métier, que le Sénégal regorge de terres arables, que l’agriculture est une bonne opportunité et que seul le travail libère. "Seul le travail, dira-t-il, permettra à notre pays de s’engager résolument sur le chemin du développement".

Il a aussi demandé à ce que les violences faites aux femmes cessent car une femme n'est pas faite pour être battue.

Des messages très poignants, fortement appréciés par les internautes.

Le must de cette série de «Fiitey» a été la chanson consacrée au meilleur des créatures, le prophète Mouhamed, caricaturé par des gens qui ne comprennent pas grand-chose à la liberté d’expression et de ses limites, notamment le respect de la croyance d’autrui.

A travers cette série de «Fiitey», Youssou Ndour n’a jamais été aussi proche des populations qui ont découvert une autre facette de leur artiste préféré. L’on a vu un Youssou Ndour immense, profond dans ses paroles, professionnel jusqu’au bout des ongles avec son orchestre qui a du métier. Mais aussi un Youssou Ndour taquin, en symbiose avec ses followers, étalant au grand jour sa sociabilité, sa dimension humaine...Pour ce dernier numéro, il avait des invités de marque, notamment Oumar Pène et "la lionne de la musique sénégalaise", Titi.

Les gens connaissaient Youssou Ndour l’artiste. Il ont découvert un autre You, plus immense dans le port, la voix, l'attitude, le verbe et le talent ! Chapeau Maestro !