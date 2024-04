Ziarra Générale 2024 : Tivaouane-La-Pieuse dans la ferveur religieuse

iGFM - (Dakar) Mémorable journée de grâce, sublime moment d’adoration d’Allah Tout-Puissant, mais aussi de retrouvailles et de solennités communes, la cité religieuse de Cheikh Al Seydi El Hadji Maodo Malick Sy, Tivaouane-La-Pieuse, capitale de la Tidianiyya, a déjà fait le plein et continue d’accueillir, ce dimanche 21 avril 2024, dans la plus grande ferveur religieuse, le monde islamique, pour les besoins de la célébration de l’édition 2024 de la Ziarra générale.

Comme les éditions précédentes, prières et louanges dédiées au Sceau des Prophètes (PSL) rythment l'actualité dans le sanctuaire de l'Islam de Mame Maodo Malick (RTA), qui a enregistré de fortes affluences de fidèles venus des quatre coins du pays, de la sous-région et d'ailleurs. L'événement religieux, dans ce haut lieu de pèlerinage, est marqué par la «Wazifa», la lecture du Saint Coran, le recueillement auprès des mausolées des vénérés cheikhs de la famille, des causeries religieuses axées sur la vie et l'œuvre du Prophète Mohammad (PSL).

Partout, au niveau des différentes « Zawiya », ces temples d'Allah qui font la fierté de la ville sainte, c'est l'effervescence des grands moments de recueillement, particulièrement dans les mosquées d'El Hadji Maodo Malick Sy et de son 1er Khalife, Cheikh Al Seydi Khalifa Aboubacar Sy.

