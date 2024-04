dimanche 21 avril 2024 • 395 lectures • 0 commentaires

Blog 7 heures Taille

iGFM - (Dakar) "Demain dimanche 21 Avril 2024 Tivaouane, la pieuse, retrouvera l’ambiance des grands jours à l’occasion de la Ziarra Générale de la Fédération des Dahiras Tidianes du Sénégal, en la mémoire surtout de Seydi Aboubacar SY -Rta- familièrement appelé Serigne Babacar.

Premier khalife du vénéré Seydil Hadji Malick SY (Rta), il a béni ce Grand rassemblement de foi, d’exaltation et de communion des cœurs et des esprits.

PUBLICITÉ



Toute sa vie durant Serigne Babacar SY (Rta) s’était investi à l’exemple du Messager d’Allah Seyidouna Mouhammed (Psl) car profondément attaché aux préceptes de l’islam avec comme seule constitution le Saint Coran et la Sunna du prophète de l’islam.

PUBLICITÉ



Défenseur acharné de la Charihatoul Ahmadiya, modèle d’inspiration, de probité, de sagesse et de générosité, cette grande figure qui appartient à cette élite qui fait honneur à l’islam, a su toute sa vie demeurer incontestablement l’incarnation de la modestie avec son franc parler, mesuré et riche d’enseignements.



Patriote ardent et sincère, affable mais surtout studieux, il était aussi d’une forte personnalité et d’un sens élevé des responsabilités eu égard aux valeurs de l’Ordre Tidiane dont il a remarquablement élargi le cercle des fidèles par la création des Dahiras, et l’édification de mosquées à travers le Sénégal, l’Afrique et le monde entier.



Ce n’est pas un hasard s’il a honorablement assuré la noble mission dont il a été chargée, trente cinq années durant. Assurément, raconte un grand dignitaire de la Confrérie : « il ne pouvait en être autrement pour le successeur de Maodo Malick SY dont le khalifat a été très longtemps prédit par le vénéré Cheikh Oumar Foutiyou TALL, grand propagateur de l’Islam et de la Tarikha Tidiane en Afrique.

Khalife de l’expansion de l’œuvre de Maodo Malick dont les qualités exceptionnelles reconnues sont restées sources intarissables d’inspiration, d’enseignement dans tous les domaines du Savoir après une vie toute au service du Tout Puissant, Seydi Aboubacar fut un homme de cœur et de mesure, un exemple vivant pour la cause islamique, ne prêchant que l’égalité et le respect entre tous les hommes sans distinction de condition sociale, d’appartenance ethnique ou confessionnelle.



Ainsi, le scepticisme des uns et des autres, les querelles partisanes ou de leadership, facteurs de désunion ont été bannis de son idéologie.



Il a toujours prêché l’union et l’entente dans la cohésion familiale et communautaire avec une solidarité agissante dans l’intérêt général.



Qu'Allah fasse que son viatique inspire davantage les héritiers de ses héritiers pour que Tivaouane, notre fierté, et ses alliés, maintiennent haut et vive la flamme de l’étendard de la Hadra de Seydi Aboubacar SY -Rta- et de la Tarikha Cheikh Ahmet Tidiane Chérif (Rta).

Excellent Pèlerinage à Tous

Fait à Tivaouane le 20 /04/2024

« L’œil du Profane… »

Moustapha WELE

Ibn Elhadji Seydou Abdourahmane

Alphahimayoro WELE

At Tidiany