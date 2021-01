dimanche 17 janvier 2021 • 47 lectures • 0 commentaires

People 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) Ndongo Lo est toujours dans le cœur des Sénégalais. Décédé en 2005, le jeune Pikinois est toujours considéré comme une légende dans la musique sénégalaise. Ce samedi marque son 16e anniversaire de disparition.

En revisitant ses œuvres on se rend compte que la qualité de son travail et la pertinence des thèmes qu’il a abordés sont plus que jamais d’actualité. Et l’artiste est devenu du coup une référence pour bon nombre de jeunes bien que ne faisant plus partie de ce monde.

En jetant un coup d’œil même furtif sur ce qui se passe sur la scène musicale l’on se rend compte l’artiste continue encore d’inspirer beaucoup jeunes.

Que la terre lui soit légère !