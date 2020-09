lundi 21 septembre 2020 • 789 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Soumboulou Bathily va se marier. Eh oui ! La célèbre actrice n’est plus un cœur à prendre. Hier dimanche, les proches de Soumboulou ont partagé les vidéos et révélé le montant de sa dot.

Soumboulou va dans quelques jours répondre au nom de Mme Diop. Son futur époux qui n’est personne d’autre que le célèbre marabout Abdoulaye Diop Khass l’a honorée devant ses proches.

En guise de dot, le marabout d'Omaro a dégainé six (6) millions de Frans Cfa et une parure en or.