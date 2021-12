mercredi 15 décembre 2021 • 367 lectures • 0 commentaires

A la découverte du fou Philosophe Buur Saloum

iGFM - (Dakar) Nitfikhel Alias,le fou philosophe (BUUR-Saloum)est un artiste rappeur/chanteur . Originaire de NEMA, village situé,dans la commune de MABO, dans la région de kaffrine. L’artiste était l’invité de iGFM ce mercredi pour décortiquer son nouveau single « Buur Saloum »

Conscient de ses choix et responsabilités, il revient à la charge devant toute la communauté saloumoise avec un titre:”BUUR-Saloum” qui donne naissance à des critiques et de lourdes polémiques après son passage à l’émission Aru mbed avec pape sidy fall dont il avoue clairement qu’il est le descendant et l’héritier incontestable de Maba Diakhou bâ…