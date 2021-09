jeudi 9 septembre 2021 • 729 lectures • 0 commentaires

Kabirou Mbodj a été condamné hier par le Tribunal correctionnel de Dakar pour les faits d'abus de confiance.

Le patron de Wari a écopé d'une peine de 6 mois de prison assortis du sursis avec une amende de 500.000 F Cfa. En sus, l'homme d'affaires doit aussi payer la somme de 1,5 milliard de dommages et intérêts à la partie civile, la société TapTap qui réclamait 2 milliards, rapporte Les Echos.

Dans cette affaire, les deux sociétés avaient signé un contrat de partenariat à travers lequel TapTap permettait à ses clients expéditeurs d'envoyer des fonds aux clients bénéficiaires via les services financiers de Wari.



Tap Tap avait accepté de mettre entre les mains de son par montant de préfinancement de ses opérations, dans un compte déterminé. Toutefois, d'après les clauses de l'accord, il était convenu qu'à la demande de TapTap, Wari retournera dans un délai d'un mois tout mon tout montant en préfinancement non décaissé, dans un compte bancaire choisi par TapTap.



De même qu'en cas de suspension ou de résiliation du contrat pour quelque raison que ce soit, Wari restituera immédiatement à TapTap, tous les fonds qu'elle détient au nom de TapTap et qui n'ont pas été versés aux bénéficiaires.



C’est ainsi que le 19 décembre 2020, TapTap a demandé à Wari de lui retourner la somme de 1,9 milliard correspondant à une partie du solde de dépôt du montant en préfinancement. Mais, Wari n’a pas procédé au remboursement, indique Tap Tap