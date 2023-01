jeudi 26 janvier 2023 • 422 lectures • 0 commentaires

Société 5 heures Taille

La route de Gandigal fait encore parler d'elle. Un accident vient d'y survenir, bilan deux morts et un blessé.

C'est un car Ndiaga Ndiaye qui a fini sa course dans un atelier de menuiserie métallique. Il a trouvé trois vieillards qui discutaient tranquillement et il les a heurtés.

Malheureusement, deux des vieillards sont décédés. L'un est mort sur le coup, l'autre après son évacuation et le troisième lutte contre la mort.

PUBLICITÉ

sénéweb