mercredi 23 mars 2022 • 908 lectures • 0 commentaires

People 3 heures Taille

L’affaire dite de viol suivi de grossesse, dont la Miss Sénégal 2020 serait victime, ne finit pas de faire couler de l’encre. En effet, après les grosses révélations de cette dernière, c'est au tour de l’avocat du coordonnateur du comité d’organisation de poser un acte. Me Patrick Cabou, avocat au barreau de Toulouse, décide ainsi de déposer une plainte contre Ndèye Fatma Dione et une journaliste.

La robe noire déclare au micro de Rfm que son client, Seydina Kamara, par ailleurs coordonnateur du comité miss Sénégal n’est ni de près ni de loin mêlé à ça. «Mon client est le président de l’association des sénégalais de Brescia, assez responsable et gère beaucoup de structures et d'activités. Il a une famille aussi, on ne pourrait pas se limiter à un fait », dit-il



Me Patrick Cabou d'annoncer: «Vu qu’on est toujours dans les délais de la diffamation, nous entamons une procédure contre Madame la miss Sénégal pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Je trouve que la responsabilité incombe aussi à la journaliste qui a pu relater les faits. Elle s’est permise d’orienter des actions en demandant aux enquêteurs d’aller exactement s’ils veulent des éléments se rapprocher du coordonnateur du comité miss Sénégal en l'occurrence Mr Seydina Kamara ».