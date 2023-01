mardi 24 janvier 2023 • 142 lectures • 0 commentaires

People 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) Des stars nigérianes telles que Burna Boy, Davido et Wizkid ont dominé la liste des gagnants des huitièmes All Africa Music Awards (Afrima).

La star nigériane de l’afrobeat Burna Boy a remporté le prix du meilleur acte en Afrique aux All Africa Music Awards (Afrima) le dimanche 15 janvier 2023 à Dakar, la capitale du Sénégal. Il a également remporté le prix du meilleur album de l’année.

La star nigériane Asake a remporté le prix de l’artiste de l’année, tandis que le chanteur ivoirien, Didi B, a remporté le prix de la chanson de l’année.

Lors de son discours d’acceptation, Asake, de son vrai nom Ahmed Ololade, a déclaré que gagner était un rêve devenu réalité : « Cela a commencé comme un rêve, mais aujourd’hui, c’est une réalité. Merci à Dieu, à mon label et à tous mes fans qui écoutent mes chansons. »

La musique d’Asake a dominé la scène musicale Afrobeats en 2022 avec des chansons à succès telles que Sungba, Peace Be Unto You et Omo Ope, entre autres.

PUBLICITÉ

Sa musique est connue pour ses paroles entraînantes en anglais yoruba et pidgin, son rythme reconnaissable et son slogan – Ololade mi Asake – que les auditeurs peuvent entendre au début de plusieurs de ses chansons.

La superstar de l’afrobeats Davido a remporté cinq prix lors de la 8ème édition du All Africa Music Award (AFRIMA).

Deux des cinq prix comprenaient des longs métrages avec Adekunle Gold et Tion Wayne.

Le patron de DMW a remporté le prix du « Meilleur acte masculin dans la musique d’inspiration africaine » pour « Stand Strong ».

Sa chanson ‘Champion Sound’ ft. South Africa’s Focalistic a remporté deux prix, dont celui du meilleur acte, duo ou groupe dans l’électro africaine et de la meilleure collaboration africaine.

Il a également remporté un autre prix « Meilleur acte masculin de la diaspora » pour son long métrage « Who’s True » de Tion Wayne.

Wizkid est reparti avec le prix du « Meilleur acte masculin en Afrique de l’Ouest » avec sa chanson « Anoti ».

L’ancien chanteur de YBNL, Adekunle Gold, Tems, a complété la liste des gagnants de la nationalité nigériane.

Adekunle Gold a remporté le prix de la meilleure pop africaine pour son tube ‘High’ aux côtés de Davido et a remporté un prix solo dans la catégorie Meilleur artiste dans la catégorie African Contemporain.

Pour son travail sur le titre ‘Black Panther: Wakanda Forever’, Tems avait son nom sur le micro doré de la meilleure bande originale.

Le Sénégal est entré dans l’histoire cette année en devenant le premier pays d’Afrique francophone à accueillir les prix, qui ont un partenariat avec l’Union africaine.