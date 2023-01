mardi 24 janvier 2023 • 330 lectures • 0 commentaires

People 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) La 8ème AFRIMA Awards s’est tenue du 12 au 15 janvier 2023 à Dakar au Sénégal. Le prix a attiré des superstars africaines de toutes les régions du continent qui se sont réunies au Sénégal pour la cérémonie annuelle qui célèbre la meilleure musique du continent dans l’année en vue.

La mégastar nigériane Burna Boy a remporté le prix du meilleur album et du meilleur acte africain.

Les icônes mondiales de l’afrobeats Davido et Wizkid ont également enregistré des victoires. Davido a remporté le prix de la meilleure chanson inspirante pour ‘Stand Strong‘ et de la meilleure pop africaine pour ‘High’ pour sa collaboration avec Adekunle Gold. Wizkid a remporté le prix du meilleur acte d’acteur ouest-africain.

Davido a été la vedette de la soirée puisqu’il a gagné dans cinq catégories.

Josey et Didi B ont fait honneur à la Côte d’Ivoire et à l’Afrique de l’ouest en remportant quelques trophées.

Josey a remporté le prix de la meilleure artiste féminine de l’Afrique de l’Ouest, tandis que TALA de Didi B est considéré comme la meilleure chanson de l’année.

Fally Ipupa a quand à lui reçu le trophée du « Meilleur artiste masculin d’Afrique centrale »

Avant la cérémonie, le président de l’AFRIMA, Mike Dada, a déclaré : « C’est un moment tellement excitant dans la musique africaine, et nous sommes fiers de la façon dont ces artistes ont pu pénétrer plusieurs marchés à la fois sur le front national et même dans le monde. »

Parmi les faits saillants, citons les performances de Psquare et de Black Sheriff, qui ont illuminé le

cérémonie principale de remise des prix à la Dakar Arena de 15 000 places à Dakar, au Sénégal.

La liste complète des lauréats aux Afrima Awards 2022

La liste complète sera mise à jour…

Meilleur artiste masculin en Afrique australe : Winky D – Happy Again

Meilleure artiste féminine en Afrique centrale : Vernyuy Tina

Meilleur artiste masculin en Afrique de l’Ouest : Wizkid – Anoti

Meilleure artiste féminine en Afrique de l’Ouest : Josey

Meilleure artiste féminine en Afrique du Nord : Faouzia

Meilleur artiste masculin en Afrique centrale : Fally Ipupa Winky D

Meilleur artiste masculin en Afrique du sud : Winky D

Meilleur artiste masculin en Afrique du Nord : ALA

Meilleur duo ou groupe d’artistes dans le jazz africain : Gutu Abera

Album de l’année : Burna Boy – Love Damini

Artiste de l’année : Burna Boy – Last Last

Meilleure collaboration Afrique : Davido X focalistic – Champion Sound

Meilleur acte africain de la diaspora (féminin) : Faouzia

Meilleur acte africain de la diaspora (masculin) : Tion Wayne X Davido & Jae5 – Who’s True

Meilleur artiste, duo ou groupe en African Electro : Davido X Focalistic – Champion Sound

Meilleur artiste, duo ou groupe dans African Pop : Adekunle Gold X Davido – High

Meilleur artiste masculin en Afrique Musique inspirante : Davido X Sunday Service Choir – Stand Strong

Révélation de l’année : Asake – Peace Be Unto You

Meilleure bande originale de film, série et documentaire : Tems – ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Meilleur groupe, duo africain :

Meilleure bande originale de film, série et documentaire : Tems – ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Meilleur groupe, duo africain :

Meilleur artiste, duo ou groupe en danse ou chorégraphie africain

Meilleur artiste, duo ou groupe de hip-hop africain

Meilleur artiste, duo ou groupe en Reggae, Ragga, Dancehall africain : Teddy Afro

Meilleur artiste, duo ou groupe en African RnB & Soul :

Meilleur artiste, duo ou groupe dans le rock africain

Meilleur artiste, duo ou groupe de la musique traditionnelle africaine : Azaya en feat avec Djelikaba Bintou

Meilleur artiste, duo ou groupe en African Contemporary

Meilleur artiste, duo ou groupe dans le jazz africain

Meilleure vidéo

Artiste le plus prometteur

Producteur de l’année

Chanson de l’année

Auteur-compositeur de l’année : Iba One

Meilleur groupe mondial

Meilleure artiste féminine en Afrique Musique inspirante