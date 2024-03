vendredi 15 mars 2024 • 1143 lectures • 6 commentaires

iGFM - (Dakar) L'ancien président du groupe parlementaire Bby, Moustapha Diakhaté, a lancé ce vendredi un mouvement politique dénommé "Aar Doomi Senegaal/ Mouvement pour la République et la Démocratie pour dire non à "l'aministie-humiliation" de Sonko et Cie.

Pour Moustapha Diakhaté, le Président Macky Sall a trahi le peuple sénégalais, ceux qui l'ont soutenu durant sa traversée du désert et porté au pouvoir pendant 12 ans.

« Le Président Macky Sall qui devait être le pompier du Sénégal est devenu son pyromane. Après l'adoption par le Gouvernement, le vote par le groupe parlementaire BBY et la promulgation de la funeste loi d'amnistie des crimes et délits commis par Ousmane Sonko et son opposition insurrectionnelle, en plus de sa libération ainsi que celle de dizaine de hordes de terroristes, je ne peux pas me résoudre à voir le plus beau pays d'Afrique et du monde être balafré sans rien faire. Au regard des événements de mars 2021 à juin, jusqu'au 3 Février 2024, date de la tentative de report de la présidentielle au mois de décembre 2024, il est indéniable que la Nation sénégalaise est à la croisée des périls », soutient Moustapha Diakhaté.

«Les soubresauts actuels, à la suite du report de l'élection initialement prévue le 25 février 2024, sont porteurs d'incertitudes, de confusions, de violences et même de graves dangers. La confusion qui règne sur la date du 2 avril 2024 vient accroître le risque d'une plongée vers l'inconnu», fait remarquer Diakhaté.