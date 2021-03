mardi 16 mars 2021 • 469 lectures • 0 commentaires

People 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) Depuis le décès de Thione Seck, certains ne pensent qu’à Wally Seck, mais Alioune aussi était proche de son père. Pour preuve, il a partagé quelques moments de complicité avec son regretté papa accompagné d’un message très touchant.

“Mon meilleur ami, tu es parti comme un champion. Reposes toi et sois tranquille. Tu acceptais tout ce que je te disais, même si tu le refusais aux autres. Je te taquinais souvent, aujourd’hui, je ne regrette rien. Si je savais que tu n’allais plus revenir, je ne t’aurais jamais laissé partir. Qu’Allah t’accueille au paradis au nom du Prophète et Serigne Touba. A bientôt mon Roi. On s’occupe de tout ici “mon frère”, ça ne change pas. Je t’aime Thione Seck”, lit-on.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">