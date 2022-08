samedi 27 août 2022 • 562 lectures • 0 commentaires

L’enquête sur la plainte des membres de la famille de François Mancabou se poursuit. En effet la famille a saisi la police pour dénoncer des menaces et tentatives d’intimidations reçues sur leurs téléphones. Selon le quotidien Libération dans sa parution du jour la Compagne de François Mancabou Christine Coli était la première à être auditionnée.

Elle avait confirmé sa plainte, remis les numéros incriminés et rapporté les contenus des échanges avec les correspondants mystérieux. Ces derniers lui parlaient de sa participation à une manifestation organisée par Guy-Marius Sagna. Et l’un d’entre eux disait vouloir récupérer un vêtement que François Mancabou lui aurait offert.



Trois autres personnes ont été entendues. Il s’agit du frère de Christine Coly, Jean-Baptiste Coly, et de deux cousins de François Mancabou, Justin Boucal et Alain Mancor. L’enquête se poursuit. Libération de souligner que dans l’un des enregistrements, quelqu’un se présente comme un proche d’un leader politique qui souhaiterait aider la famille Mancabou. Dans un autre, l’appelant prétend être un brancardier de l’hôpital Principal et vouloir donner des informations sur la mort de François Mancabou.