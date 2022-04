mercredi 27 avril 2022 • 125 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Après «Climat» en fin 2021, qui a connu un franc succès, tant au niveau national qu’international, Omar Pène, le lead vocal du « Super Diamono », a annoncé avant-hier, la prochaine sortie d’un nouvel opus. Il a précisé que ce sera «un chef-d’œuvre».

C’est lui-même qui rapporte l’information, en ces termes : «Je donne rendez-vous bientôt sur les pages officielles pour une séance d’écoute de mon nouvel album qui sortira bientôt. Allez vite vous abonner sur les pages et soyez les premiers à bénéficier de ce chef-d’œuvre du Super Diamono».

Celui qu’on surnomme le «Seigneur du live» compte revisiter l’histoire contemporaine de l’Afrique. Une continuité pour l’auteur de «Africa», qui prône toujours dans ses chansons, l’unité africaine, la paix et la cohésion sociale sur le continent. D’ailleurs, c’est ce qui lui a valu une marque de reconnaissance sur le continent africain et dans le reste du monde.

«L’Afrique doit rester forte bien que la force de l’Afrique n’arrange pas l’Occident, mais nous avons la richesse qu’il nous faut pour être au sommet du monde», affirme le chanteur de la jeunesse.