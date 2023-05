Assane Ndiaye is back avec « Masse Ndiaye »

iGFM – (Dakar) Absente sur la scène musicale sénégalaise depuis quelques temps, l'une des plus belles voix du Sénégal apparentée à feu Thione Ballago Seck et Mapenda Seck fait son come back avec "Thiofel". L’artiste dévoile sa toute nouvelle vidéo « Masse Ndiaye », qui lance son album « Thiofel » disponible sur ce marché depuis ce mardi.

Assane Ndiaye est un auteur, compositeur, chanteur, percussionniste. Considéré comme l'un des grands interprètes de la scène sénégalaise.



