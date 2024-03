mardi 26 mars 2024 • 337 lectures • 1 commentaires

iGFM – (Dakar) Dans un geste empreint de respect et de reconnaissance, le chanteur Baaba Maal a adressé un message chaleureux de félicitations à Bassirou Diomaye Faye, fraîchement élu président du Sénégal.

Cette déclaration marque non seulement un moment de célébration pour le nouveau président, mais aussi un témoignage de solidarité et de soutien.

« À son excellence le président Bassirou Diomaye Faye à la suite de votre élection à la présidence de la République du Sénégal au premier tour, je tenais à vous féliciter ainsi que le peuple sénégalais qui a encore pris son destin en main », a déclaré Baaba Maal.

Le chanteur ajoute : « tous mes vœux de succès à vous et votre équipe. Le Sénégal peut compter sur ses dignes fils comme vous pour continuer à bâtir un pays prospère qui tend vers un changement dans une croissance inclusive, bénéfique au développement économique et social de notre peuple. »