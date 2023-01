lundi 30 janvier 2023 • 413 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Il y a quelques mois, le gouvernement avait annoncé la baisse des prix du loyer. Jusqu’ici, rien. Le chef de l'Etat et ses hommes ont, à nouveau, décidé de changer de fusil d’épaule.

L'Etat a finalement décidé de passer par la voie réglementaire plutôt que par la voie législative. D'après des informations de L'Observateur, cette nouvelle option s'explique par le besoin d'éviter les lourdeurs et longueurs des procédures.



Et donc, c’est à présent un décret que Macky Sall devrait prendre pour faire appliquer les prix arrêtés à l'issue des concertations nationales. Et le Gouvernement, pour s’entourer de toutes les garanties, a saisi le Conseil constitutionnel pour une «délégalisation» de la loi de 2014.