mardi 18 octobre 2022

iGFM (Dakar) Le nouveau Ballon d'Or France Football va recevoir une prime pour ce titre suprême, renseigne Footmercato.

Il y a certes le côté prestige d'une telle récompense, mais le Real Madrid sait "recevoir" comme on dit. Karim Benzema va toucher un joli petit chèque pour son sacre hier soir. France Football n'apporte aucune dotation financière, mais la Maison Blanche va s'occuper de tout ça. Nos confrères de AS ont annoncé le montant.



Plus de 600 millions de francs CFA



Le natif de Lyon de 34 ans devrait obtenir une prime d'environ 1 million d'euros (environ 600 millions de francs CFA) pour ce titre suprême, assortie d'une prolongation d'une saison à Madrid, jusqu'en 2024, ce qui laisse peu de doute en l'état. Mérité pour le capitaine de l'équipe de Carlo Ancelotti.