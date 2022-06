samedi 25 juin 2022 • 2137 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) L'information a été relayée par libération Online. Bébé Aïda, qui avait été enlevée, a été retrouvée.

La police vient de retrouver bébé Aïda, cet enfant âgé d'un an et demi enlevé lundi dernier à Pikine. Elle se porte bien et sa ravisseuse a été en même temps interpellée a indiqué la même source.



Pour rappel, les policiers avaient pu, sur la base de la vidéo de surveillance, retracer presque l’itinéraire de la ravisseuse. Et des témoins, après avoir visionné les images de la vidéo surveillance, avaient affirmé avoir vu la ravisseuse passer devant eux en prenant toujours le soin de cacher son visage.