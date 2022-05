mardi 31 mai 2022 • 510 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Du nouveau dans l’enquête relative à la mort de 11 bébés dans l’incendie au Service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane.

Le directeur des ressources humaines, Cheikh Diop, a été libéré. Les deux autres, Awa Diop, sage-femme et Coumba Mbabor, aide infirmière, sont toujours en garde à vue.

Pour rappel, après l’infirmière nommée A.D et l’aide-infirmière, répondant au nom de C. Mboup, le Directeur des ressources humaines (DRH) de l’hôpital était placé en garde-à-vue. Cheikh Diop avait rejoint ses deux collègues placées en garde-à-vue ce week-end.