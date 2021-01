lundi 11 janvier 2021 • 614 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) La police de Dakar Plateau vient de réaliser un beau coup, en démantelant un réseau de blanchiment d’argent, tenu par un couple de libanais.

Selon le quotidien Libération, repris par nos confrères de Senenews, le couple a été interpellé par les policiers vendredi dernier, pour transfert de fonds douteux. C ‘était au bas de l’immeuble Kébé que l’épouse de Souheil Saffiedine a été arrêtée en possession de 40 millions de FCFA en espèces.

La perquisition effectuée par les limiers a permis de mettre la main sur 50 000 euros soit plus de 32 millions de FCFA. Et ce n’est pas tout, puisqu’ensuite, les limiers se sont rendus à la Rue Abdou Karim Bourgi où vit le couple, et rebelote! Ils ont mis la main sur 100 millions de FCFA.