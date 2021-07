lundi 26 juillet 2021 • 45 lectures • 0 commentaires

Société 5 mins Taille

iGFM - (Dakar) Ils avaient perpétré un cambriolage à Thiaroye Azur le 15 juillet dernier. Amy Sène et son gag ont finalement été alpagués.

Dans la nuit du 15 au 16 juillet, aux environs de minuit, des malfaiteurs dont une femme se sont rendus à Thiaroye Azur plus précisément à la Cité Socabeg. La bande s'est introduite dans la bou- tique du nommé Ibrahima Diallo qui a été agressé à coups de couteau après avoir été aspergé de gaz. Les malfaiteurs se sont ainsi emparés d'un téléviseur écran plat et de la somme de 950.000 Fcfa.



Les riverains, alertés, se sont mis aux trousses des assaillants. Ils réussiront à appréhender le nommé Mouhamed Fall avant l'arrivée des gendarmes. Ce dernier avait en sa possession plusieurs gris- gris ainsi que deux cagoules. Interrogé, Mouhamed Fall a désigné Amy Sène alias Thiama comme étant cele qui a dirigé l'opération. Elle sera cueillie chez elle. L'ex footballeurse passera aux aveux non sans balancer son copain, resneigne libération.