"Ce que m'a fait le morceau de Youssou Ndour dédié à mon père"

mercredi 22 décembre 2021 • 926 lectures • 0 commentaires

People

iGFM – (Dakar) Wally Ballago Seck était l’invité de iGfm, ce mercredi, en marge de sa participation à l'émission Midi Plus de la Tfm Il a évoqué son nouveau single intitulé "Wurus" et son amour pour la Gambie où il doit se produire les 24, 25 et 26 de ce mois. L'artiste s'est aussi exprimé sur le nouvel album de Youssou Ndour et le morceau dédié à son père.



