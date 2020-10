mercredi 21 octobre 2020 • 284 lectures • 0 commentaires

TRIBUNE - Ce qui est en train de se passer en France avec l’intimidation et la menace de dissolution de certains associations islamiques comme le CCIF (Collectif contre l’islamophobie en France) ou l’ONG Baraka City, qui nourrit aujourd’hui plus de 2 millions de personnes un peu partout dans le monde, est une dérive autoritaire injuste et indigne de la France.

Mon soutien à l’endroit de Baraka City et du CCIF est total et sans réserve aucune.

Prompt à donner des leçons de morale, toujours avec beaucoup d’arrogance et de jactance à l'endroit des musulmans de France, le Gouvernement français à travers son Président Emmanuel Macron, son ministre de l’Intérieur Gerald Darmanin et leurs affidés ne cessent de souffler sur les braises de l’islamophobie.

Parler de séparatisme musulman avec une insolence effarante et condamner toute une communauté à travers un acte isolé ne relèvent pas seulement d’une imposture mais bien d’une posture populiste assumée pour des raison bassement politiques.

L’Islam est de manière permanente cloué au pilori et cet acharnement politico-médiatique alimente les clichés et renforce le sentiment d’une haine de l’islam de la part de celles et ceux qui la subissent.

J’ai été acteur et fréquenté plusieurs de ces associations qui sont aujourd’hui pointé du doigt, et pourtant Dieu sait combien avons-nous été utiles à la communauté, et à la France de manière générale, sans que la moindre idée de communautarisme ou de violence ne nous traverse l’esprit.

Gens de bien, continuez à faire le bien! Que cette campagne de stigmatisation orchestrée au plus haut sommet de l'Etat français ne vous détourne de l’essentiel : être au service des musulmans et plus généralement de l’humain.

Diouma DIALLO

Enseignant chercheur à UGB