En mission de contrôle, hier lundi à Dakar, les agents du contrôle économique ont saisi une quantité très importante de produits dont les prix ont été fixés par arrêté. Les contrevenants ont été sévèrement sanctionnés.

La Direction du commerce intérieur, qui a mené hier lundi, une mission de contrôle à Dakar, sous la houlette de son patron, Oumar Diallo, a rendu visite à 485 commerçants répertoriés dans 33 secteurs de la capitale.



La Direction du commerce a ainsi dressé 207 procès-verbaux, dont 47 dénoués et 160 en instance, avec convocation des mis en cause. Après observation, les chiffres de la direction du commerce indiquent que plus de 57% des commerçants visités respectent les mesures de baisse contre 43% de contrevenants.



Les agents ont verbalisé à hauteur de 2,5 millions de francs Cfa, et procédé à d’importantes saisies. Et c'est le riz qui occupe la tête du tableau avec 24,5 tonnes saisies.



Le sucre vient en deuxième place avec 10.9 tonnes. Ensuite, 7.8 tonnes d'oignons et 5.6 tonnes de pomme de terre ont été également récupérées par les contrôleurs de la Direction du commerce intérieur, ainsi que 887 bidons de 20 litres.



Par ailleurs, 132 bonbonnes de gaz de 6kg, 76 bonbonne de 9 kg et 16 bonbonnes de 12 kg ont été également saisis. Le lait n'a pas échappé au contrôle. 500 kg de lait de différentes marques ont été également récupérés de même que 144 baguettes de pain.