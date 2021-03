lundi 1 mars 2021 • 83 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Jahman, de son vrai nom Abdou Lahad Thioune, est devenu le rappeur le plus populaire sur Youtube au Sénégal. Il fut la révélation de l’année 2020 au Sénégal. L’artiste comptabilise des millions de vues sur la plateforme vidéo de Google faisant de lui un phénomène dans son domaine. Il a commencé le rap il y a quelques années, mais, a pu séduire son monde avec sa musique et sa voix mélodieuse.

Jahman, l’homme aux millions de vues sur Youtube est devenu une star au Sénégal. Faisant de la musique sa vraie passion, il a gravi les échelons en s’imposant dans son monde très concurrentiel. Pourtant, son avenir n’avait rien de promettant à ses débuts. Originaire de Diourbel, il a su s’imposer dans le milieu hip-hop.

L’artiste a eu à faire des grandes scènes internationales comme celles du Bercy et du Zénith de Paris.

Dans cette interview accordée à nos confrères de rewmi, l’artiste revient sur ses relations avec les femmes et comment il a vécu le covid…

Relations avec les femmes

Rires ! De toute façon, soit c’est l’un ou l’autre le juste milieu n’est pratiquement pas possible. En plus, si vous enseignez à un homme, vous enseignez à une personne. Si vous enseignez à une femme, vous enseignez à toute la famille.

Les thèmes

Comme j’ai l’habitude de le dire, je ne chante pas l’amour en tant que tel. Disons que je chante plutôt les problèmes de l’amour parce que les amours ils s’en vont, mais les douleurs elles, elles demeurent.

Covid-19

Comme tout le monde et j’avoue que ce n’est pas facile du tout. Cette pandémie a tout chamboulé et c’est très dur pour tous les artistes mais j’ai foi que tout cela changera un jour.