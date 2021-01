lundi 25 janvier 2021 • 108 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

A Fann Point E, délégués de quartier, relais communautaires, badiènou ngokh, Asc de la Zone 4 A, ainsi que des représentants de l'Oncav ont initié une caravane de sensibilisation.

Sous la houlette de Elhadji Ibrahima Bâ, vice président du comité de développement du centre gaspard Camara, ils ont sillonné les artères de Rue 10, Amitié, Fann, Point E. Ce, pour distribuer des masques, des gels hydroalcoolisés et des flyers pour inciter les citoyens à respecter les gestes barrières édictés par nos autorités sanitaires et étatiques. Le lot remis au centre Gaspard Camara et à la population est composé de 3000 masques, 500 gels hydroalcoolisés, et des produits désinfectants.