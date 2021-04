Prémices d'une pénurie de Carburant à Dakar!

vendredi 23 avril 2021

iGFM - (Dakar) la situation devient de plus en plus intenable pour les automobilistes à Dakar. Le mouvement d'humeur du syndicat de transporteurs des hydrocarbures a installé une pénurie de carburant à Dakar. Beaucoup de stations ne vendent plus d'essence ou de gasoil.

A Dakar, les usagers de la route éprouvent, actuellement, de réels difficultés pour avoir du carburant. Ce vendredi, la plupoart des statons n'en ont pas vendu. A Ngor et aux allemadies par exemple, les essenceries ont presque toutes fermé boutique. Seule la station Eydon, située dans le secteur, distribuait quelques lites de gasoil qui lui restaient. Mais, celle-ci n'avait plus d'essence. A la station Shell de Yoff aucune goutte de carburant n'était distribuée. Les échos à l'aéroport et à la Senelec ne sont, pour l'instant, pas alarmants.



Cette situation est imputable à la grève de 72 heures du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal, affilié à la Cnts Fc. Les travailleurs dudit suyndicat ont a engagé un bras de fer contre leur patronat sur la question de leur convention collective. Des discussions ont eu lieu ce vendredi au ministère du Pétrole pour trouver une solution. Nous y reviendrons.



