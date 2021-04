mercredi 28 avril 2021 • 290 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Après le décès de Kader Johnson, l’élève sous-officier de police, la police vient de donner sa version. Nous vous proposons in-extenso son texte.

«À la suite des informations parues dans la presse ces derniers jours et relatives au décès de l'élève sous-officier de police Abdoul Kader JOHNSON, survenu ce 24 Avril 2021 à l'hôpital principal de Dakar, la Police nationale tient à apporter des précisions. En effet, l'élève sous-officier JOHNSON, déclaré définitivement admis au concours de recrutement direct des élèves sous-officiers de police session 2019, fut incorporé le mardi 20 avril 2021 à l'École Nationale de Police et de la Formation Permanente pour débuter sa formation initiale avec la 46ème promotion.



Arrivé à ladite école, il a suivi avec tous ses camarades toutes les procédures d'enregistrement avant d'intégrer le rassemblement organisé par le personnel d'encadrement. C'est à la suite du briefing et après le repas, qu'il a signalé des douleurs au niveau des membres inférieurs et fut mis à la disposition de l'infirmerie pour observation. Cette situation sanitaire instable a empêché son intégration dans le groupe qui a été transporté au camp Michel LEGRAND de Thiès où les élèves sous-officiers de police issus du concours direct et spécial subissent leur formation de base. Il resta à l'infirmerie jusqu'au vendredi 23 avril avant d'être évacué à l'hôpital principal de Dakar où il décéda le 24 avril 2021 à 00h 44mn.



Par conséquent, l'élève sous-officier JOHNSON, contrairement à ses camarades de promotion, n'a pas pu faire le déplacement au Centre d'Instruction de Thiès où il devait subir la formation initiale. C'est ainsi que conformément à la loi, une demande d'autopsie a été établie en vue d'être édif é sur les causes exactes du décès. Des conclusions du médecin légiste, il ressort : «une mort naturelle à la suite d'une défaillance multiviscérale sur terrain de cardiopathie ischémique et d'hépatopathie chronique ». Face à ces douloureuses circonstances, la Police nationale s'incline pieusement devant I a dépouille du défunt, prie pour le repos éternell de son âme et présente ses condoléances attristées à la famille éplorée. Le Bureau des Relations Publiques Dakar, le 28 avril 2021."

HAWA SIGNATE